Не надо доказывать свою отсрочку от армии: SMS-уведомления для призывников запустили в Казахстане

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК замминистра обороны сообщил о запуске с 1 марта в Казахстане SMS-оповещения для призывников об отсрочке или освобождении от армии – до этого времени гражданам призывного возраста нужно было ходить по учреждениям со справками и документами и доказывать, что они имеют право не идти в армию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одним из важных аспектов, который запускается в пилотном режиме, – это предоставление отсрочки от призыва на срочную воинскую службу в автоматическом формате без фактического участия самого гражданина", – сообщил замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

Он добавил, что до сегодняшнего дня отсрочка и освобождение от призыва осуществлялась через eGov – граждане должны были сами собрать справки и прикрепить их на портал, создав обращение.

Теперь же, с 1 марта, казахстанцы призывного возраста получают SMS-уведомления о предоставлении отсрочки от призыва.

Пока сообщения пришли гражданам, получающим образование, состоящим в браке и имеющим одного или более детей, а также педагогам. С осени 2023 года SMS-оповещение также начнут получать и другие категории граждан, которым положена отсрочка или освобождение от армии.

О нововведении в своих соцсетях также рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин.

"С 1 марта этого года узнать свой статус о прохождении воинской службы можно будет заранее, без предоставления всевозможных справок и документов.

Совместно с АО "НИТ" и Минобороны запущена проактивная госуслуга, которая предоставляет информацию об освобождении и отсрочке казахстанцев от призыва в армию.

Мужчины призывного возраста, у нас это 18-27 лет, будут получать проактивные уведомления на свой номер телефона пока по 2 статусам – освобождение либо отсрочка. Отмечу, что сообщения получат только зарегистрированные в базе мобильных граждан казахстанцы", – написал министр.

Согласно информации на сайте электронного правительства eGov, имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.

Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

признанные негодными по состоянию здоровья;

достигшие 27 лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;

граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;

военнообязанные-женщины;

военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас; граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;

военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов;

граждане, имеющие судимость.

Однако отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

в случае для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что с 2023 года казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы на льготной основе. В течение двух лет после срочной службы юношей будут зачислять в университеты без учета Единого национального тестирования.

Между тем в конце января старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев рассказал, сколько казахстанцев уклоняются от службы в армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011357-ne-nado-dokazyvat-svoyu-otsrochku-ot-armii-sms-uvedomleniya-dlya-prizyvnikov-zapustili-v-kazahstane/