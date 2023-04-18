Уехали в Россию: о более 200 уклонистах от армии сообщили в военной прокуратуре Казахстана

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев в сенате рассказал, что будет с молодыми людьми, которые выехали в Россию, чтобы не служить в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Сергей Ершов отметил, что ранее в СМИ сообщали о том, что жители СКО уезжают в Россию, чтобы уклониться от службы в армии.

По его словам, к этому часу речь идет о более 200 человек.

В связи с этим он поинтересовался, насколько эта информация соответствует действительности, и если это правда, то, что будет с этими молодыми людьми.

"По поводу Северного Казахстана, да, действительно, в СМИ такая информация просочилась. Органы прокуратуры ориентировали Минобороны. По предварительной информации, из 200 этих человек 120 являются студентами, которые обучаются в России...

При наличии обоснования у них будет отсрочка. Те, кто не обучается, на территории Казахстана им будет предъявлено уклонение от армии. Они в любом случае прибудут, есть же миграционное законодательство. Обязать их прибыть в Казахстан для службы такого права нет", – сообщил в ответ первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев.

Напомним, с 1 марта в Казахстане запустили SMS-оповещения для призывников об отсрочке или освобождении от армии. До этого гражданам призывного возраста нужно было ходить по учреждениям со справками и документами и доказывать, что они имеют право не идти в армию.

Между тем в конце января старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев рассказал, сколько казахстанцев уклоняются от службы в армии.

Также в прошлом году стало известно, что казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы на льготной основе. В течение двух лет после срочной службы юношей будут зачислять в университеты без учета ЕНТ.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.

Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

признанные негодными по состоянию здоровья;

достигшие 27 лет; лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;

граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации; граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения; военнообязанные-женщины; военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;

военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов; граждане, имеющие судимость.

Однако, отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

в случае для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017235-uehali-v-rossiyu-chto-budet-s-uklonistami-ot-armii-rasskazali-v-voennoy-prokurature-kazahstana/