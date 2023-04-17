Погода в Алматы на неделю: ожидаются дождь и снег

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – с 17 по 23 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 апреля в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

18 апреля синоптики прогнозируют снегопад. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

19 апреля в Алматы ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов, а ночью – опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

20 апреля синоптики обещают ясную погоду. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

21 апреля ожидается переменная облачность. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-ти, а ночью похолодает до плюс 4-х. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

22 апреля синоптики прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

23 апреля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016963-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-ozhidayutsya-dozhd-i-sneg/