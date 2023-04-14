Сильный снег и гололед пообещали в Астане и ряде регионов Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий 15 апреля - ожидается сильный снег и гололед. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается снег, ночью временами сильный снег. Низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, ночью временами порывы 23 м/с.

15 апреля на севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области возможен гололед. На северо-западе области ожидается заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный 15-20, на севере, западе, в центре области порывы 23 м/с.

В субботу на севере и в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На большей части области ожидается метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью на севере области порывы до 23 м/с.

15 апреля ночью на севере, западе Абайской области ожидаются осадки, днем на большей части области осадки, на востоке области сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области - гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. А 16 апреля - осадки, на юге, западе области возможны сильные осадки.

Предстоящей ночью на юге Атырауской области пообещали сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северный, на большей части области порывы 15-20, днем на юге, севере области 23 м/с.

15 апреля вечером на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза и град. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, временами 24-29 м/с.

Завтра в Акмолинской области синоптики прогнозируют снег, ночью на западе, востоке области сильный снег. Метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, ночью и утром на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

В субботу на западе Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы будут достигать 23-28 м/с.

15 апреля на севере Карагандинской области пообещали туман и гололед. Днем на юге области возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на севере и востоке Кызылординской области ожидается гроза. Сохраняются сильный ветер ночью на севере и в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, в центре области до 23-28 м/с с пыльной бурей.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области выпадут осадки, временами возможны сильные осадки (дождь, снег), днем на большей части области осадки, на севере, востоке области сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке области гололед. Ветер юго-восточный, восточный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра утром и днем в центре и в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза и град. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

15 апреля утром и днем в горных районах Туркестанской области возможен сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области прогнозируется гроза, в горных районах град. Ветер западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Павлодаре ожидается низовая метель и гололед.

Ухудшение погоды в Казахстане

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что в ближайшие дни территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.

Столкновение холода и тепла уже привели к активизации фронтальных разделов - ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются сильные осадки.

В департаменте по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромет" сообщили, что в южной столице 15 апреля ожидается сильный дождь и гроза, а также ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с при грозе. Горожан и гостей южной столицы призвали быть бдительными.

Также сегодня сотрудники ДЧС Алматы призвали воздержаться от походов в горы из-за опасного явления. На этой неделе на Шымбулакской трассе произошло два камнепада, в том числе на автомобильную дорогу.

Еще из-за ухудшения погодных условий к казахстанцам обратились в "КазАвтоЖол". В связи с непогодой было ограничено движение на участке трассы "Астана – Петропавловск" для всех видов транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016865-silnyy-sneg-i-gololed-poobeschali-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/