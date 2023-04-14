"Уважаемые алматинцы": Касымбек перепутал астанчан с жителями Алматы

Женис Касымбек. Фото: Акорда

Аким Астаны на встрече с населением перепутал жителей Астаны с жителями Алматы – к астанчанам он обратился, как к алматинцам, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече Жениса Касымбек с астанчанами установили несколько микрофонов, которые поочередно включались для вопросов акиму. В какой-то момент люди стали говорить одновременно, тогда глава города призвал их к тишине.

"Уважаемые алматинцы, я попрошу вас тишину соблюдать, а то мы друг друга не слышим", - объявил Касымбек.

В зале на оговорку акима никак не отреагировали, продолжив задавать вопросы. Отметим, что встреча Касымбек с населением продолжалась более трех часов.

Напомним, сегодня Касымбек заявил, что строительные бараки возле "Абу-Даби Плаза" расселят до конца 2023 года – на их месте появится Линейный парк.

Также он объявил, что с 2023 года в Астане больше нельзя возводить ЖК без собственного паркинга.

Добавим также, что Женис Касымбек стал акимом столицы в декабре прошлого года. До этого он возглавлял Карагандинскую область.

На посту акима Астаны Касыбек сменил Алтая Кульгинова, который проработал в этой должности более трех лет с июня 2019 года - дольше, чем большинство его предшественников на этом посту, кроме Имангали Тасмагамбетова и Адильбека Джаксыбекова. До Кульгинова акимом Астаны с 11 сентября 2018 был Бахыт Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016853-uvazhaemye-almatintsy-kasymbek-pereputal-astanchan-s-zhitelyami-almaty/