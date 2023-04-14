Касымбек о бараках вокруг "Абу-Даби Плаза": Строители съедут оттуда до конца года

Стройка "Абу-Даби Плаза". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Астаны на встрече с жителями столицы заявил, что строительные бараки, в которых проживают строители "Абу-Даби Плаза", будут расселены до конца 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница столицы спросила акима о строительстве Линейного парка. Ранее из-за этой территории астанчане выходили на митинг, поскольку вместо парка здесь едва не построили жилой комплекс. В 2022 году акимат заявил, что этот участок застраивать не будут.

Аким Касымбек подтвердил планы строительства Линейного парка и добавил, что уже в этом году с этой территории расселят строительные бараки – уже несколько лет там проживают строители комплекса "Абу-Даби Плаза".

"Линейный парк будет построен, точно, никакого жилья там не будет. Парк будет до Ботанического сада построен полностью, сейчас готовится проект.

В этом году из строительных бараков строители будут выезжать. Планируем, что они до конца года полностью съедут. Проект готовится, на следующий год начнем строительство этого Линейного парка", - заявил аким.

Напомним, что в 2022 году в столице передумали строить сразу несколько ЖК – в том числе и жилой комплекс на месте запланированного Линейного парка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016849-kasymbek-o-barakah-vokrug-abu-dabi-plaza-stroiteli-sedut-ottuda-do-kontsa-goda/