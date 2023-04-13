Алматинцы требуют признать экологическую катастрофу в городе. Что ответили в Минэкологии

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Минэкологии на брифинге СЦК прокомментировали петицию алматинцев с требованием признать мегаполис зоной экологической катастрофы, передает корреспондент NUR.KZ.

Петиция на имя президента Касым-Жомарта Токаева была опубликована в Сети 7 февраля. В ней жители мегаполиса требуют признать в Алматы экологическую катастрофу.

"Мы, алматинцы, не желаем больше молчать о том, что воздух Алматы нас убивает, а власть, которая существует по нашей воле и на наши деньги, ничего не делает для того, чтобы нас защитить.

Ежедневно 2 миллиона алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек. 25 тысяч вдохов каждый из нас делает ежедневно", – сказано в документе.

Представители СМИ отметили, что петиция набрала 50 тысяч подписей. В связи с этим они поинтересовались у представителей Минэкологии, считают ли в ведомстве ситуацию в Алматы экологической катастрофой.

Директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов в ответ заявил, что для признания определенной местности зоной экологической катастрофы или зоной чрезвычайной экологической ситуации в Экологическом кодексе прописан специальный порядок.

"В первую очередь нужно создать комиссию, которая бы инициировала исследование, которое определило бы влияние экологии на здоровье населения, угрожает ли она здоровью населения. Да, мы слышали про петицию, но официально она к нам в Минэкологии еще не поступала. Если поступит, мы все в рамках законодательства, в рамках Экокодекса готовы все это рассмотреть", – заявил он.

И.о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев в свою очередь заявил, что по Алматы имеется дорожная карта.

Как пишет сайт Neftegaz.ru, дорожная карта (roadmap) – основной документ, планирующий этапы реализации проекта, в котором отображены ключевые задачи и сроки исполнения.

"97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики. И всего 3% – это промышленные предприятия. То есть основная проблема в Алматы приходится на ТЭЦ. В дорожной карте есть мероприятия для снижения выбросов именно от энергетических объектов. Принято решение о модернизации и переводе всех ТЭЦ в Алматы на газ. Это позволит сократить выбросы ТЭЦ-2 на 93%, а ТЭЦ-3 – на 88%.

Это огромные показатели, которые идут именно на снижение. Срок завершения данных работ: по ТЭЦ-3 планируется завершить к 2025 году, по ТЭЦ-2 – в 2026 году", – отметил он.

Также, по его словам, местные власти сейчас закупают общественный транспорт, который работает на электричестве и газе.

На уточняющий вопрос, считают ли они, как экологи, ситуацию в Алматы экологической катастрофой, спикеры коротко ответили, что это определяет комиссия.

Добавим, что согласно Экологическому кодексу РК, чрезвычайная экологическая ситуация – это экологическая обстановка, возникшая на участке территории или акватории, где в результате антропогенной деятельности или естественных природных процессов происходят устойчивые негативные изменения окружающей среды, угрожающие жизни и (или) здоровью людей, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных.

Экологическое бедствие – это экологическая обстановка, возникшая на участке территории, где в результате антропогенной деятельности или естественных природных процессов произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, разрушение естественных экологических систем и (или) ухудшение состояния растительного и животного мира.

При этом определения "экологическая катастрофа" в кодексе нет. С полным его текстом можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Проблемы с выбросами на ТЭЦ в Алматы

26 февраля в Алматы состоялся санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии города.

"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы. Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", – писали активисты в Сети.

Отметим, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

При этом в августе 2022 года экс-министр экологии Сериккали Брекешев сообщил, что перевод алматинской ТЭЦ-2 на газ даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

В сентябре сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) хочет вложить средства в перевод алматинской ТЭЦ на газ.

В начале этого года нынешний министр экологии Зульфия Сулейменова рассказывала о том, как ее ведомство планирует добиваться снижения выбросов с казахстанских ТЭЦ.

В целом о модернизации ТЭЦ в Казахстане говорил и премьер-министр Алихан Смаилов. Тем не менее, по его словам, быстро вопросы модернизации и обновления инфраструктуры тэплоэлектроцентралей не решить.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – подчеркнул он.

Кроме того, в конце февраля экс-министр энергетики Болат Акчулаков объяснял, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016632-almatintsy-trebuyut-priznat-ekologicheskuyu-katastrofu-v-gorode-chto-otvetili-v-minekologii/