Зульфия Сулейменова о ТЭЦ: Необходимо производить больше, но с меньшим вредом для экологии

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Зульфия Сулейменова, в начале года назначенная на пост главы министра экологии и природных ресурсов Казахстана, поучаствовала в проекте NUR.KZ "Завтрак с министром".

В частности, она рассказала о том, как ведомство планирует добиваться снижения выбросов с казахстанских ТЭЦ.

"Астана и Алматы – одни из самых загрязненных городов нашей страны на сегодняшний день. Опять-таки мы возвращаемся к теме выбросов с угольных ТЭЦ и печного отопления частного сектора. Наша задача заключается в том, чтобы выработать такой механизм, при котором ТЭЦ в меньшей степени влияли бы на загрязнение воздуха, но при этом продолжали выполнять свою функцию.

В рамках нового экологического кодекса мы поднимали вопрос модернизации. Когда говорится о переходе на наилучшие из доступных технологий, мы не подразумеваем снижение генерации и производительности, как думают многие. Мы говорим о повышении эффективности – на каждый гигакалорий произведенной энергии или мегаватт, если речь об электричестве. Необходимо производить больше, но с меньшим вредом для экологии.

Сегодня ведомство разрабатывает справочники по наилучшим доступным техникам: ожидается, что к 2025 году наши предприятия начнут внедрять их", – сообщила Зульфия Сулейменова

Также министр экологии и природных ресурсов рассказала о возможном пересмотре предельно допустимых концентраций.

"Кроме того, существует механизм лимитирования выбросов предприятий, в том числе энергетической отрасли. Ежегодно эта планка лимитов снижается. Вместе с тем я считаю, что совместно с коллегами из Министерства здравоохранения необходимо комплексно пересмотреть или актуализировать предельно допустимые концентрации. В этом направлении планируются широкие обсуждения со специалистами: нам предстоит проделать обширную работу", – отметила министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006331-zulfiya-suleymenova-o-tets-neobhodimo-proizvodit-bolshe-no-s-menshim-vredom-dlya-ekologii/