Митинг за чистый воздух прошел в Алматы (фото)

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы состоялся санкционированный митинг за чистый воздух. Его главная цель – выразить обеспокоенность состоянием экологии города, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 26 февраля, с 12:00 до 14:00 в Алматы прошел санкционированный митинг за чистый воздух. Несколько сотен людей собрались в сквере имени Шокана Валиханова, перед зданием Академии наук по улице Шевченко.

Активисты и жители города обеспокоены состоянием воздуха и экологии в южной столице.

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы.

Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", – писали активисты на своей странице в Instagram.

Сегодня неравнодушные люди собрались, чтобы акцентировать внимание на проблеме загрязненного воздуха в городе.

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Митинг за чистый воздух в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958119-miting-za-chistyy-vozduh-proshel-v-almaty-foto/