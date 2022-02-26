Митинг за чистый воздух прошел в Алматы (фото)
В Алматы состоялся санкционированный митинг за чистый воздух. Его главная цель – выразить обеспокоенность состоянием экологии города, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня, 26 февраля, с 12:00 до 14:00 в Алматы прошел санкционированный митинг за чистый воздух. Несколько сотен людей собрались в сквере имени Шокана Валиханова, перед зданием Академии наук по улице Шевченко.
Активисты и жители города обеспокоены состоянием воздуха и экологии в южной столице.
"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы.
Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", – писали активисты на своей странице в Instagram.
Сегодня неравнодушные люди собрались, чтобы акцентировать внимание на проблеме загрязненного воздуха в городе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958119-miting-za-chistyy-vozduh-proshel-v-almaty-foto/