Слухи о переносе столицы в Туркестан снова появились в Казнете

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы распространяют в мессенджерах видео, в котором говорится о переносе столицы из Астаны в Туркестан по якобы предложению Токаева. Эта информация является фейком, сообщает Stopfake.kz.

В видеоролике, распространяемом в мессенджере WhatsApp, говорится, что идею о переносе столицы Казахстана из Астаны в Туркестан якобы предложил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства, а депутаты парламента поддержали ее единогласно. Официально о переносе столицы будет якобы объявлено в январе 2024 года.

Сообщается, что на официальном сайте президента страны никакой информации о переносе столицы в Туркестан нет.

"Никаких сообщений об "историческом решении" перенести столицу, "бурном обсуждении" и "единогласном голосовании" нет и на сайте парламента", – говорится в публикации.

При этом фактчекеры отмечают, что слухи о переносе столицы из Астаны в Туркестан ходят уже давно. Но еще в 2020 году президент говорил о том, что они совершенно необоснованные и такого решения не принималось.

А в прошлом году распространялось сообщение о переносе столицы Казахстана только не в Туркестан, а в Костанай, которое тоже оказалось фейком.

Ранее казахстанцы в мессенджерах рассылали фейковое сообщение о том, что президент Касым-Жомарт Токаев якобы после внеочередных выборов заявил, что каждому гражданину страны положена выплата в размере "193 817 лв".

Также мошенники распространили в соцсетях фейковое интервью президента Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства якобы делится своими секретами успеха и рассказывает о программе Immediate Edge, "позволяющей зарабатывать деньги на криптовалюте".

А в феврале в соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники проводили "розыгрыши" денежных призов.

Добавим, что, согласно информации на сайте акимата Астаны, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом РК 6 июля 1994 года.

Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. В 1998 году Акмола была переименована в Астану.

В марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, а в сентябре 2022 года столице вернули прежнее название.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016521-sluhi-o-perenose-stolitsy-v-turkestan-snova-poyavilis-v-kaznete/