Фейковое интервью Токаева распространили мошенники в Казнете

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Мошенники распространили в соцсетях фейковое интервью президента Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства якобы делится своими секретами успеха и рассказывает о программе Immediate Edge, "позволяющей зарабатывать деньги на криптовалюте".

Как выяснили специалисты портала Stopfake.kz, распространяемая информация – фейк и уловка мошенников. На самом деле ни одного подобного интервью глава Казахстана не давал, а распространенный в соцсетях текст написан мошенниками.

"Точно такие же "интервью" в 2020 году распространялись в Австралии, правда, тогда их якобы брали у известного австралийского предпринимателя Дика Смита и писателя Валида Али. После этого австралийские СМИ сообщили, что это дело рук мошенников. К сожалению, к тому времени некоторые жители страны уже успели потерять свои накопления", – отмечают фактчекеры.

По данным портала, компания Immediate Edge стала активно рекламировать свои "услуги" в Великобритании в 2021 году. Однако на сайте Trustpilot.com, предназначенном для отзывов клиентов о тех или иных сервисах и продуктах, британцы писали, что Immediate Edge – мошенники.

Одна из пользовательниц портала описала подробную схему их работы. По ее словам, клиентам, проявившим хоть малейший интерес, постоянно звонят разные "менеджеры" и настойчиво предлагают заплатить 250 фунтов стерлингов (132 тыс. тенге), чтобы получить доступ к торгам и начать зарабатывать баснословные суммы. Однако после оплаты выясняется, что никакого доступа к торгам им открыто не было, а снять якобы заработанные деньги невозможно.

Портал ScamCryptoRobots.com, специализирующийся на разоблачении онлайн-мошенников, представляющихся брокерами, также пишет о том, что компания Immediate Edge занимается обманом клиентов.

"Распространяемое в Казнете интервью Касым-Жомарта Токаева с призывами зарабатывать через систему Immediate Edge – фейк", – подвели итог фактчекеры.

Напомним, в 2020 году мошенники создали фейковый аккаунт Токаева в Facebook и от имени президента призывали казахстанцев принять участие в "розыгрыше денежных призов".

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970683-feykovoe-intervyu-tokaeva-rasprostranili-moshenniki-v-kaznete/