Казахстанцы рассылают фейк о переносе столицы в Костанай

Фото: gov.kz

В социальных сетях начала распространяться ложная информация о том, что президент заявил о переносе столицы из Нур-Султана в Костанай.

Очередная фейковая новость стала распространяться в Казнете. На этот раз фейк касается переноса столицы из Нур-Султана в Костанай – такую инициативу приписывают президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Специалисты StopFake.kz уверяют, что это всего лишь слухи. Как отметили фактчекеры, ничего подобного не публиковали ни в главных СМИ, ни на страницах президента и его пресс-службы.

"Таким образом, информация о том, что Касым-Жомарт Токаев намерен перенести столицу Казахстана в Костанай, – фейк", – сделали вывод фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955188-kazahstantsy-rassylayut-feyk-o-perenose-stolitsy-v-kostanay/