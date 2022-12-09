"Возможность получить как минимум 193 817": фейк о выплатах распространяют в Казнете

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы в мессенджерах рассылают очередное фейковое сообщение о том, что президент Касым-Жомарт Токаев якобы после внеочередных выборов заявил, что каждому гражданину страны положена выплата в размере "193 817 лв", передает Stopfake.kz.

Фактчекеры отмечают, что в первую очередь в этой рассылке нужно обратить внимание на валюту, в которой казахстанцам якобы выплатят деньги, "лв". Это обозначение национальной валюты Болгарии – лев. В Казахстане данная валюта не используется.

Затем для получения выплаты в рассылке предлагают перейти не на какой-то официальный ресурс, а на сайт с адресом fi-fa Qatar. По данным фактчекеров, граждане Казахстана могут подавать заявки на получение адресной социальной помощи исключительно на портале электронного правительства eGov.kz.

И в заключении отмечается, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе ничего не говорил о массовых денежных выплатах в случае своего переизбрания на пост президента.

Кроме того, об указанных в рассылке выплатах казахстанцам нет информации ни в СМИ, ни на официальных сайтах госорганов.

Скриншот. Фото: stopfake.kz

Следовательно, распространяемое сообщение в мессенджерах является фейком.

Ранее в Сети распространялась информация, что президент Казахстана якобы подписал указ о выплате 55 тыс. тенге пенсионерам. Фактчекеры выяснили, что данные не соответствуют действительности.

Кроме того, в мессенджерах появилась информация о том, что, просматривая видео в TikTok, казахстанцы смогут получать каждый день от 20 до 50 тыс. тенге. Но это тоже неправда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000903-vozmozhnost-poluchit-kak-minimum-193-817-feyk-o-vyplatah-rasprostranyayut-v-kaznete/