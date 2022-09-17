Столице Казахстана вернули прежнее название – Астана

Монумент "Байтерек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым нашей столице возвращается ее предыдущее название – Астана. Текст документа публикуется на официальном сайте Акорды.

Указ носит название "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан".

Ниже приводим его полный текст.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 сентября 2022 года

№ 1017".

Таким образом, с сегодняшнего дня, то есть 17 сентября, столица Казахстана именуется "Астана".

Напомним, столица Казахстана носила имя "Нур-Султан" с 2019 года. Тогда депутаты почти единогласно поддержали инициативу переименования.

Уже в сентябре 2022 года депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед астанчанами за переименование столицы в 2019 году. Кроме того, в маслихате подсчитали, что на изменение названия главного города страны потребуется не более 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988311-stolitse-kazahstana-vernuli-prezhnee-nazvanie-astana/