Лимиты по этажности зданий выше Абая озвучили в акимате Алматы

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Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев во время брифинга в РСК рассказал о новых правилах по застройке Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Новые правила застройки были приняты в прошлом году с учетом сохранения исторического центра. В них внедрено и обязательство застройщиков жилых комплексов по обеспечению школами, детсадами и другой инфраструктурой в шаговой доступности.

Ограничивается высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запрещается строительство малоэтажных ЖК на горных склонах", - рассказал заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

Причинами ограничения высотности жилых зданий замакима назвал:

отсутствие характерного облика новой застройки с применением типов жилых зданий, не учитывающих ни природных условий, ни архитектурных традиций города;

необходимость сохранить и выявить уже существующие архитектурно-ландшафтные достопримечательности;

создание и формирование комфортного пространства;

высокая плотность жилой застройки в предгорной части города;

отсутствие требуемого уровня социальной и транспортной инфраструктуры;

отсутствие нормативных требований к эксплуатации и обслуживанию высотных жилых зданий в различных ситуациях, в том числе и в части безопасности.

В связи с этим предельные параметры высоты зданий в указанных районах - не более 5 и 9 этажей.

Также замакима рассказал об изменениях в программе реновации ветхого жилья.

"Принято решение по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств, за исключением домов, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора. Жители ветхих домов будут переселены в новый жилой фонд, а территории сносимого жилья используются для нужд города и формирования комфортной среды", - сказал Мухит Азирбаев.

Он уточнил, что в данный момент в городе имеется 1427 двухэтажных домов 1930-1975 годов постройки с истекшим сроком эксплуатации, в которых проживает более 60 тысяч человек. Планируется снос 708 ветхих домов и строительство 683 жилых домов на 34 605 квартир.

Ранее, мы сообщали о том, что в Алматы запретят строить ЖК на склонах горных прилавков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952713-novye-trebovaniya-po-zastroyke-almaty-razyasnili-v-akimate/