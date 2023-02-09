Сейсмоаудит зданий проведут в Алматы

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал на встрече с жителями Бостандыкского района о сейсмоусилении зданий в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким рассказал, что в 2021 году была утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в которой утверждены все разломы. Он отметил, что сейчас в Алматы идет сейсмоусиление зданий.

"Сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил КазНИСА. В 2017-2018 годах был проведен аудит. Во второй половине текущего года начнем новый сейсмоаудит города.

Что касается нового генерального плана, то, как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов", – заключил аким.

Напомним, ранее ученые рассказывали, можно ли предсказать сильное землетрясение, отметив, что сделать это очень сложно. Также алматинский сейсмолог сообщал, может ли в Алматы произойти разрушительное землетрясение и готов ли к нему город. Говорилось и о том, какие здания устоят в случае землетрясения в Алматы.

В конце прошлого года в Алматы проводилась массовая сейсмотренировка с установкой палаточного городка и полевой кухней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008689-seysmoaudit-zdaniy-provedut-v-almaty/