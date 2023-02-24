Многоэтажное строительство предложили перенести из Алматы в Gate City

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинка предложила перенести многоэтажное строительство из Алматы в Gate City, а в городе - оставить лишь малоэтажные постройки, Такое предложение она озвучила на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Жетысуского района отметила, что это снизит нагрузку на инфраструктуру, к тому же, как она напомнила, город находится в сейсмоопасной зоне.

"Генеральный план города мы обсудили. С учетом высокой сейсмичности в Алматы есть уникальный, единственный на постсоветском пространстве КазНИИСА, и он выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства у нас.

Мы уже ограничили не более 9 этажей в верхней части, где наиболее сейсмически активная зона, разломы находятся. Остальные вопросы мы будем рассматривать. G4 будет развиваться, город будет помогать. Но в вопросах малоэтажного строительства мы будем разбираться, в Генплане это будет определено. Я за разумное строительство. Город растет, маятниковая миграция присутствует", – сообщил аким.

По его словам, вчера президент поддержал инициативу города по вопросу так называемых "зеленых коридоров", в которые входит озеленение города вдоль рек и улиц, переход на экологические виды транспорта.

"До конца 2025 года у нас больше не будет ни одного автобуса на дизельном топливе. Также решаем вопросы с так называемой розой ветров. Сейчас мы привлекаем институты и ученых, чтобы найти оптимальное решение проблемы.

Но самое главное: если будет эффективный экологический транспорт и в отопительный сезон мы уйдем от угля и других видов твердого топлива, ситуацию в городе, я думаю, мы улучшим в ближайшие три года", – заключил Досаев.

Ранее аким сообщал, что в городе пройдет сейсмоаудит зданий.

Во второй половине октября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City. Тогда сообщалось, что в рамках проекта вдоль автомагистрали "Алматы – Кунаев" будут построены четыре современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

За несколько месяцев до этого премьер Алихан Смаилов поручал ускорить сроки утверждения концепции генплана по развитию городов G4 City.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010751-mnogoetazhnoe-stroitelstvo-predlozhili-perenesti-iz-almaty-v-gate-city/