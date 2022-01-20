Высотность зданий выше проспекта Абая ограничат в Алматы

Проспект Аль-Фараби: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время заседания актива по исполнению поручений президента заявил, что в городе будет ограничена высотность зданий, расположенных "выше" проспекта Абая. Также будет запрещено строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что среди горожан идут постоянные дискуссии, связанные со строительством новых жилых комплексов, а также реализацией программы реновации ветхого жилья.

"В связи с этим я принимаю решение запретить строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков, или на самих прилавках, предусматривающих срез естественных склонов. По дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств. Исключением будут те дома, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора", - сказал аким Алматы.

Он также отметил, что необходимо ограничить высотность жилых зданий на участках "выше" проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, а также от Восточного объездного кольца до улицы Саина.

Обязанности по реализации поручений возложены на заместителя акима Алматы Мухита Азирбаева.

Позже в управлении городского планирования и урбанистики акимата Алматы пояснили, что проект по ограничению высотности зданий, которые будут возводиться выше проекта Абая в настоящее время разрабатывается.

"Согласно "Параметрам зданий, расположенных южнее ВОАД, проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города)", высота зданий в указанном квадрате должна составлять не более трех этажей + цокольный этаж. Для всех видов застройки с максимальной высотой не более 12 метров до верха парапета от уровня земли. За исключением строительства социально значимых объектов международного уровня в сфере здравоохранения, образования, туризма и культуры", - сообщили в ведомстве.

В ходе того же заседания Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в Алматы построят пантеон в память о трагических событиях января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952150-vysotnost-zdaniy-vyshe-prospekta-abaya-ogranichat-v-almaty/