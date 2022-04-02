Об ограничении высотности зданий в Алматы высказались в МИИР

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В Алматы решили ограничить этажность зданий в некоторых районах города. Вопрос прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с реакцией на изменения в строительной политике Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая, министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации.

В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения", - сообщила пресс-служба МИИР РК.

По мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям местных исполнительных органов, а также принято соответствующее решение.

Наряду с этим в министерстве подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы намерены ограничить высотность зданий выше проспекта Абая. Позже в акимате озвучили лимиты этажности.

Недавно также стало известно, что высотность зданий хотят ограничить еще в нескольких районах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963206-ob-ogranichenii-vysotnosti-zdaniy-v-almaty-vyskazalis-v-miir/