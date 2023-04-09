Семь автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане из-за ремонта

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане семь автобусных маршрутов временно изменили схемы движения из-за ремонта, сообщает City Transportation Systems на своей официальной странице в Instagram.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 9, 11, 28, 29, 29А, 48, 71", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с измененной схемой движения можете ознакомиться в карусели.

Также в компании предупредили об изменении схемы движения маршрута №72 в связи с ремонтом.

Астанчан и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Астане перекроют на ремонт участок улицы Бейсековой.

Кроме того, до 10 апреля закрыто пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай в связи с проведением ремонта.

Временно перекрыли движение и на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер тоже из-за ремонта дорожного полотна.

С 7 по 12 апреля движение для транспортных средств перекрыто по улице Монкеулы – на участке от переулка Перне до переулка Куршим.

Добавим, что с начала года в столице повысилась стоимость транспортных карт Transcard. Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1000 тенге с НДС, перевыпуска – 2000 тенге с НДС. Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 1000 тенге с НДС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016042-sem-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemu-dvizheniya-v-astane-iz-za-remonta/