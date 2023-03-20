Участок улицы Бейсековой перекроют на ремонт в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Актобе

Акимат Астаны обратился к жителям столицы из-за перекрытия участка улицы Бейсековой на ремонт - граждан призвали планировать свои маршруты, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в акимате, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры осуществляет строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой.

Сообщается, что там в ближайшее время будут начаты работы по строительству инженерных сетей, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода.

"В этой связи в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 25 марта текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Ш. Бейсековой (со стороны ул. Сейфуллина и со стороны рынка "Салем") на пересечении с проспектом Н.Тлендиева", - говорится в сообщении.

В акимате призвали во избежание затора на проезжей части жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в Алматы тоже временно перекроют дороги - об этом горожан предупредили власти города. Однако временное перекрытие дорог в южной столице произойдет из-за проведения торжественных мероприятий в период празднования Наурыза.

Также алматинцев предупредили об изменении маршрутов ряда автобусов в Наурыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013690-uchastok-ulitsy-beysekovoy-perekroyut-na-remont-v-astane/