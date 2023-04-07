По еще одной улице Астаны перекроют автомобильное движение

Дорожные знаки. Иллюстративное фото: пресс-служба УВП Астаны

С сегодняшнего дня на участке одной из улиц в Астане будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого на участке перекроют движение для ТС, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Монкеулы на участке от переулка Перне до переулка Куршим.

В связи с ремонтом с 7 по 12 апреля на данном участке перекроют движение для транспортных средств.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения "заторовых" ситуаций на дорогах города.

Улица Монкеулы в Астане. Скриншот: yandex.kz/maps

Вчера мы писали, что в Астане временно перекрыли движение на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер в связи с ремонтом дорожного полотна.

В документе, размещенном на сайте ИПС "Адилет", утверждающем классификацию видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов, говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015938-po-esche-odnoy-ulitse-astany-perekroyut-avtomobilnoe-dvizhenie/