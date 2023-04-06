Участок одной из улиц в Астане перекрыли на ремонт

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В столице временно перекрыли движение на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер в связи с ремонтом дорожного полотна, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

В акимате города Астаны сообщили, что столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер.

Отмечается, что работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города по улице Ардагерлер на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

В связи с этим движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку будет перекрыто с 5 по 15 апреля.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения "заторовых" ситуаций на дорогах города.

Улица Ардагерлер в Астане. Скриншот: yandex.kz/maps

Ранее представители аэропорта Астаны предупредили граждан о том, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 периодически будут ограничены из-за ремонтных работ.

В документе, утверждающем классификацию видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов, говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Документ размещен на сайте ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015698-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-astane-perekryli-na-remont/