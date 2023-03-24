Движение на одном из перекрестков в Астане временно перекроют

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане закроют пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай в связи с проведением ремонта. Также на этом участке изменится схема движения автобусов, передает официальный сайт столичного акимата.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ведет реализацию проекта "Строительство и реконструкция улиц ж/м Юго-Восток (левая сторона)".

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны начинаются работы по устройству инженерных сетей на пересечении улиц Кудайбердыулы – Бурабай", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим с 25 марта по 10 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для транспорта на пересечении данных улиц.

Кроме того, как сообщает акимат, на период проведения ремонта временно изменена схема движения маршрутов №13 и 47.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", – предупредили в акимате.

Схема изменения маршрута. Фото: gov.kz

Добавим, что пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай находится на левом берегу столицы. На данном перекрестке также расположена школа-гимназия №52.

Карта местности. Скриншот: Google Maps

Ранее сообщалось, что в Астане перекроют на ремонт участок улицы Бейсековой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013985-dvizhenie-na-odnom-iz-perekrestkov-v-astane-vremenno-perekroyut/