Стоимость автобусных карт повысят в Астане с 3 января

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице с 3 января 2023 года повысится стоимость транспортных карт Transcard, сообщает компания City Transportation Systems на своей официальной Instagram-странице.

"Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1000 тенге с НДС, перевыпуска – 2000 тенге с НДС.

Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 1000 тенге с НДС", – говорится в публикации.

В компании добавили, что причина повышения стоимости заключается в значительным увеличении закупочной стоимости транспортных карт. Кроме того, в этом году была проведена модернизация оборудования специализированной кассы по печати транспортных карт в связи с изношенностью действующего оборудования.

При этом в CTS отметили, что проезд в общественном транспорте для несовершеннолетних астанчан с марта 2020 года является бесплатным. Однако при поездках необходимо валидировать (прикладывать к регистратору проезда – прим. ред.) транспортную карту, это позволяет видеть пассажиропоток и определять приоритетные направления.

Между тем с 15 июня 2022 года стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт Transcard составляет 800 тенге с НДС, перевыпуска – 1500 тенге с НДС. Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 800 тенге с НДС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003116-stoimost-avtobusnyh-kart-povysyat-v-astane-s-3-yanvarya/