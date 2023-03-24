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Стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы

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Женщина бросает в урну бюллетень
Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы. Результаты огласили на заседании ТИК Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, стало известно количество мандатов от каждой партии в маслихат города. Лидирует здесь партия Amanat - 12 мандатов. Второе и третье место заняли, соответственно, партия Respublica и Народная партия Казахстана. От них в мажилис проходят три депутата.

Партия "Байтак" оказалась на четвертом месте с двумя мандатами, еще один - у партии "Ак жол".

Мандаты в маслихат. Кадр из видео
Мандаты в маслихат. Кадр из видео: заседание ТИК

Кроме того, сообщается, что за партию Amanat было отдано почти 52% голосов, чуть более, чем по 13% получили партия Respublica и Народная партия Казахстана. 5,23% голосов было отдано партии "Ак жол", еще 2,83% - партии "Ауыл".

Количество голосов. Кадр из видео
Количество голосов. Кадр из видео: заседание ТИК

Также были озвучены фамилии тех, кто прошел в маслихат по одномандатным округам:

  • Аким Турсунов
  • Дастан Джантелиев
  • Гульжан Бекенова
  • Анна Башинская
  • Зауреш Омирбаева
  • Бахытбек Жумабаев
  • Алтынай Кобеева
  • Тимур Елеусизов
  • Сергей Козлов
  • Болат Ибрагимулы
  • Кайрат Бегалин
  • Мухтар Зулеев
  • Ералы Сауранбаев
  • Еркинбек Рахишев
  • Мурат Утемисов
  • Карашаш Джузеева
  • Амиржан Набиев
  • Дулат Тастикеев
  • Зия Талгатов
  • Андрей Шин
  • Дулат Рамазанов.

Напомним, 19 марта, в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. Избирательные участки по республике и за рубежом работали с 07:00 до 20:00 по местному времени.

20 марта в Центризбиркоме на брифинге озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013950-stali-izvestny-itogi-vyborov-deputatov-v-maslihat-almaty/

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