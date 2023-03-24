Стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы
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Стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы. Результаты огласили на заседании ТИК Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, стало известно количество мандатов от каждой партии в маслихат города. Лидирует здесь партия Amanat - 12 мандатов. Второе и третье место заняли, соответственно, партия Respublica и Народная партия Казахстана. От них в мажилис проходят три депутата.
Партия "Байтак" оказалась на четвертом месте с двумя мандатами, еще один - у партии "Ак жол".
Кроме того, сообщается, что за партию Amanat было отдано почти 52% голосов, чуть более, чем по 13% получили партия Respublica и Народная партия Казахстана. 5,23% голосов было отдано партии "Ак жол", еще 2,83% - партии "Ауыл".
Также были озвучены фамилии тех, кто прошел в маслихат по одномандатным округам:
- Аким Турсунов
- Дастан Джантелиев
- Гульжан Бекенова
- Анна Башинская
- Зауреш Омирбаева
- Бахытбек Жумабаев
- Алтынай Кобеева
- Тимур Елеусизов
- Сергей Козлов
- Болат Ибрагимулы
- Кайрат Бегалин
- Мухтар Зулеев
- Ералы Сауранбаев
- Еркинбек Рахишев
- Мурат Утемисов
- Карашаш Джузеева
- Амиржан Набиев
- Дулат Тастикеев
- Зия Талгатов
- Андрей Шин
- Дулат Рамазанов.
Напомним, 19 марта, в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. Избирательные участки по республике и за рубежом работали с 07:00 до 20:00 по местному времени.
20 марта в Центризбиркоме на брифинге озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013950-stali-izvestny-itogi-vyborov-deputatov-v-maslihat-almaty/