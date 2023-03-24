Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стали известны итоги выборов депутатов в маслихат Алматы. Результаты огласили на заседании ТИК Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, стало известно количество мандатов от каждой партии в маслихат города. Лидирует здесь партия Amanat - 12 мандатов. Второе и третье место заняли, соответственно, партия Respublica и Народная партия Казахстана. От них в мажилис проходят три депутата.

Партия "Байтак" оказалась на четвертом месте с двумя мандатами, еще один - у партии "Ак жол".

Мандаты в маслихат. Кадр из видео: заседание ТИК

Кроме того, сообщается, что за партию Amanat было отдано почти 52% голосов, чуть более, чем по 13% получили партия Respublica и Народная партия Казахстана. 5,23% голосов было отдано партии "Ак жол", еще 2,83% - партии "Ауыл".

Количество голосов. Кадр из видео: заседание ТИК

Также были озвучены фамилии тех, кто прошел в маслихат по одномандатным округам:

Аким Турсунов

Дастан Джантелиев

Гульжан Бекенова

Анна Башинская

Зауреш Омирбаева

Бахытбек Жумабаев

Алтынай Кобеева

Тимур Елеусизов

Сергей Козлов

Болат Ибрагимулы

Кайрат Бегалин

Мухтар Зулеев

Ералы Сауранбаев

Еркинбек Рахишев

Мурат Утемисов

Карашаш Джузеева

Амиржан Набиев

Дулат Тастикеев

Зия Талгатов

Андрей Шин

Дулат Рамазанов.

Напомним, 19 марта, в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. Избирательные участки по республике и за рубежом работали с 07:00 до 20:00 по местному времени.

20 марта в Центризбиркоме на брифинге озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013950-stali-izvestny-itogi-vyborov-deputatov-v-maslihat-almaty/