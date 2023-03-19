Выборы депутатов завершились на большей части Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В большинстве регионов Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В оставшихся областях прием голосов закончится в 21:00 по времени Астаны.

В Казахстане состоялись выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней. На большей части страны избирательные участки завершили свою работу. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Сейчас голосование продолжается в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях – здесь избирательные участки закроются через час, в 21:00 по времени Астаны.

Также ранее вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко рассказал, что на 19:00 за рубежом завершили работу 11 участковых избирательных комиссий.

"Завершилось голосование в Сеуле, Токио, Пекине, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Улан-Баторе, Гонконге, Шанхае, Бангкоке, Джакарте и Ханой. В целом проголосовало порядка 5 071 граждан Казахстана из 12 016 казахстанцев, которые заявили о намерении проголосовать за рубежом. Это составляет 41,8%", – отмечал спикер.

Напомним, что на 18:10 по времени Астаны явка избирателей, включенных в списки, составила 53,11%.

О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей текстовой трансляции.

Добавим, что, согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013521-vybory-deputatov-zavershilis-na-bolshey-chasti-kazahstana/