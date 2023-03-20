Впервые оппозиционная партия ОСДП прошла в парламент Казахстана

Урна для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в Центризбиркоме озвучили предварительные результаты голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента Казахстана, передает NUR.KZ.

Для того, чтобы пройти на выборах в парламент, партии должны были преодолеть пятипроцентный барьер.

Этот барьер удалось преодолеть шести партиям, в том числе оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Казахстана.

ОСДП удалось набрать 5,20% или 331 058 голосов избирателей. Таким образом, партия впервые прошла в парламент.

Помимо ОСДП, в парламент прошли еще пять партий:

Amanat – 53,90%

"Ауыл" – 10,9%

Respublica – 8,59%

"Ак жол" – 8,41%

НПК – 6,8%.

Общенациональная социал-демократическая партия, как отмечается на сайте партии, – одна из политических партий Казахстана, численность членов которой составляет более 160 тысяч человек.

Напомним, вчера, 19 марта, в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. По данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали более 6 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013681-vpervye-oppozitsionnaya-partiya-osdp-proshla-v-parlament-kazahstana/