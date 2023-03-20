Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК Казахстана

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Центризбиркоме на брифинге озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса, которые прошли в Казахстане вчера, 20 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что подсчет голосов по всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и "против всех" проголосовал 6 366 441 человек.

В целом, голоса избирателей расположились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90% или 3 431 510 избирателей;

за партию "Ауыл" – 10,90% или 693 938 избирателей;

за партию Respublica – 8,59% или 547 154 избирателей;

за НПК – 6,80% или 432 920 избирателей;

за партию "Байтак" – 2,30% или 146 431 избирателей;

за партию "Ак жол" – 8,41% или 535 139 избирателей;

за партию ОСДП – 5,20% или 331 058 избирателей

Графу "Против всех" выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.

Таким образом, шесть партий проходят в мажилис по итогам выборов.

Итоги выборов в мажилис. Фото: ЦИК РК

Напомним, что вчера, 19 марта, в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты. Избирательные участки по республике и за рубежом работали с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Сегодня в ЦИК озвучили предварительные итоги голосования за депутатов мажилиса по одномандатным округам.

Парламент РК, согласно информации на официальном сайте органа, – высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции. Состоит из двух палат – сената и мажилиса. Мажилис является нижней палатой парламента и состоит из 107 депутатов, срок их полномочий составляет пять лет.

Маслихаты – местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление, говорится в Конституции РК.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013672-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-mazhilis-ozvuchili-v-tsik-kazahstana/