"Сохраняется традиция семейного голосования": в ЦИК о нарушениях в день выборов

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на брифинге в ведомстве рассказал о нарушениях в день выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Абдиров сообщил, что в связи с распространением информационных материалов о возможных нарушениях в социальных сетях и мессенджерах и поступлением таких обращений в избирательные комиссии от граждан, наблюдателей политических партий, ЦИК направил запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и дачи правовой оценки.

"По официальной информации Генеральной прокуратуры, на день голосования зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. Среди них - 5 человек в день выборов проводили предвыборную агитацию. В период запрета - 12 человек, и все они были привлечены к ответственности, к сожалению. До сих пор сохраняется традиция семейного голосования, то есть традиция голосования за членов семьи и других близких", - добавил он.

По его словам, эти нарушения в подавляющем большинстве зарегистрированы в отношении ряда членов участковых избирательных комиссий из более чем 66 тыс. ассоциаций избирательных округов.

Начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамат Саргазин добавил, что выборы прошли в спокойной обстановке и грубых нарушений избирательных прав граждан и серьезных нарушений порядка, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано.

"В день голосования в отдельных регионах зарегистрированы единичные факты совершения административных правонарушений, по которым виновные понесли предусмотренное законом наказание. В частности, прокурорами установлено 40 нарушений, которые образуют составы адмправонарушений по трем статьям КоАП - это выдача избирательных бюллетенях в целях предоставления гражданам возможности голосования за других лиц, за что 18 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП. Нарушения требования об избирательном праве путем голосования за другого избирателя, за это 17 лиц, в том числе 4 члена избиркомов, подвергнуты адмвзысканиям по статье 108 КоАП. Проведение предвыборной агитации в день выборов, что повлекло адмответственность 5 лиц по статье 10 КоАП", - отметил он.

Выборы в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.

По данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Вчера казахстанцы выбирали:

депутатов мажилиса по партийным спискам;

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам;

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам;

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам;

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам.

Сегодня глава ЦИК сообщил, что подсчет голосов по всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Были озвучены предварительные итоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013682-sohranyaetsya-traditsiya-semeynogo-golosovaniya-v-tsik-o-narusheniyah-v-den-vyborov/