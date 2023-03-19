Треть казахстанцев проголосовали на выборах. Последние данные ЦИК
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Явка избирателей по Казахстану, по состоянию на 12 часов дня, составила 30,65%. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12.10 часов 19 марта бюллетени получили 30,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 33,58 %
- по Акмолинской области – 33,63%
- по Актюбинской области – 33,18%
- по Алматинской области – 34,41%
- по Атырауской области – 30,66%
- по Западно-Казахстанской области – 33,61%
- по Жамбылской области – 35,82%
- по области Жетісу – 33,15%
- по Карагандинской области – 34,19%
- по Костанайской области – 37,39%
- по Кызылординской области – 32,78%
- по Мангистауской области – 32,43%
- по Павлодарской области – 34,26%
- по Северо-Казахстанской области – 32,81%
- по Туркестанский области –38,29%
- по области Ұлытау – 34,61%
- по Восточно-Казахстанской области – 34,16%
- по Астане – 23,35%
- по Алматы – 11,25%
- по Шымкенту – 19,63%.
Отметим, что по данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.
Напомним, что выбора в Казахстане стартовали сегодня в 7 часов утра. О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013477-tret-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-poslednie-dannye-tsik/