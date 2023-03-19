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Треть казахстанцев проголосовали на выборах. Последние данные ЦИК

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Урна для бюллетеней
Урна для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка избирателей по Казахстану, по состоянию на 12 часов дня, составила 30,65%. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12.10 часов 19 марта бюллетени получили 30,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

  • по области Абай – 33,58 %
  • по Акмолинской области – 33,63%
  • по Актюбинской области – 33,18%
  • по Алматинской области – 34,41%
  • по Атырауской области – 30,66%
  • по Западно-Казахстанской области – 33,61%
  • по Жамбылской области – 35,82%
  • по области Жетісу – 33,15%
  • по Карагандинской области – 34,19%
  • по Костанайской области – 37,39%
  • по Кызылординской области – 32,78%
  • по Мангистауской области – 32,43%
  • по Павлодарской области – 34,26%
  • по Северо-Казахстанской области – 32,81%
  • по Туркестанский области –38,29%
  • по области Ұлытау – 34,61%
  • по Восточно-Казахстанской области – 34,16%
  • по Астане – 23,35%
  • по Алматы – 11,25%
  • по Шымкенту – 19,63%.

Отметим, что по данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Напомним, что выбора в Казахстане стартовали сегодня в 7 часов утра. О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013477-tret-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-poslednie-dannye-tsik/

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