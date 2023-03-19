Треть казахстанцев проголосовали на выборах. Последние данные ЦИК

Урна для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка избирателей по Казахстану, по состоянию на 12 часов дня, составила 30,65%. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12.10 часов 19 марта бюллетени получили 30,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 33,58 %

по Акмолинской области – 33,63%

по Актюбинской области – 33,18%

по Алматинской области – 34,41%

по Атырауской области – 30,66%

по Западно-Казахстанской области – 33,61%

по Жамбылской области – 35,82%

по области Жетісу – 33,15%

по Карагандинской области – 34,19%

по Костанайской области – 37,39%

по Кызылординской области – 32,78%

по Мангистауской области – 32,43%

по Павлодарской области – 34,26%

по Северо-Казахстанской области – 32,81%

по Туркестанский области –38,29%

по области Ұлытау – 34,61%

по Восточно-Казахстанской области – 34,16%

по Астане – 23,35%

по Алматы – 11,25%

по Шымкенту – 19,63%.

Отметим, что по данным ЦИК, к 10:10 утра 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Напомним, что выбора в Казахстане стартовали сегодня в 7 часов утра. О том, как проходят выборы в мажилис и маслихаты в стране, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013477-tret-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-poslednie-dannye-tsik/