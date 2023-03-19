"Нужны изменения": Роза Рымбева, Мурат Журинов и другие алматинцы проголосовали на выборах

Роза Рымбаева с сыновьями на выборах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в 7 утра в стране стартовали выборы депутатов в мажилис и маслихаты. Алматинцы с раннего утра начали посещать участки, передает корреспондент NUR.KZ.

Одним из проголосовавших стал спортсмен, чемпион Олимпийских игр по плаванию, Дмитрий Баландин. Молодой человек отдал свой голос на участке, расположенном в специализированном комплексе для детей-сирот.

Дмитрий Баландин на выборах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тем, кто голосует впервые, на участках дарят подарки – книги, флажки или шоколадки. На одном из участков проголосовал бывший президент Академии наук Казахстана Мурат Журинов.

"Я только что проголосовал за ту партию, которая будет ставить на первое место интересы простого народа. Выбрал тех кандидатов, которые в своей программе ставят правильные задачи. Я думаю, что две задачи непоколебимы должны быть: они должны любить казахстанский народ, второе они должны беречь нашу Независимость, как зеницу ока. Все остальные вопросы будут решаться соответственно.

Наш президент провозгласил программу, как новый Казахстан. Мы должны жить не так, как прежде. Наше правительство должно работать не так, как прежде. Нужны изменения", – сообщил ученый.

Мурат Журинов на выборах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также одна из кандидатов Тогжан Кожалы проголосовала на участке в одной из школ.

"Мы, как никто, понимаем, чтобы люди пришли, так как наши граждане вовлекаются в государственное управление. Если не вовлекаются, то потом не говорите, что за вас решают. Во-вторых, за многие годы у нас есть шанс выбрать своих кандидатов. Это большое достижение. Для меня очень важно, чтобы выборы прошли честно", – рассказала Тогжан Кожалы.

В этой же школе на участке проголосовали президент "Казахмыс" Владимир Ким, бывший заместитель министра МВД Алимжан Ахмадин.

Алимжан Ахмадин на выборах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди знаменитостей замечена народная артистка РК Роза Рымбаева.

"Мы всей семьей всегда активно голосуем, не пропускаем ни одних выборов. Я доверяю больше молодежи, потому что сегодняшняя молодежь образована, воспитана современными взглядами на жизнь, я хочу, чтобы они поднимали жизнь нашего народа, экономику, вносили свой вклад в развитие страны", – говорит Роза Рымбаева.

Она отметила большое количество желающих стать депутатами.

Роза Рымбаева на выборах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Алматинский маслихат, например, будет решать проблемы Алматы, это огромный мегаполис. Умные люди будут решать нужные, главные проблемы", – заключила артистка.

Ее сопровождали сыновья Али и Мади, которые тоже сегодня голосовали.

"Было сложно выбрать, так как весь город был в "агитационном плену". Выборы – это наша семейная традиция и мы понимаем, что это часть нашей жизни. Мы понимаем, что мы должны свою лепту внести и подать пример", – рассказал Али Окапов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013472-nuzhny-izmeneniya-roza-rymbeva-murat-zhurinov-i-drugie-almatintsy-progolosovali-na-vyborah/