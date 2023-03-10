Замакима Актобе Жангельды Аубакиров взыскал с государства еще 12 млн тенге

Жангельды Аубакиров. Фото: gov.kz

Вернувшийся на госслужбу после оправдательного приговора заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров подал в суд на Министерство финансов с требованием возместить ему имущественный ущерб из-за незаконного уголовного преследования, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Истец потребовал выплатить ему заработную плату за период вынужденного прогула с учетом инфляции в размере 22 млн 946 тыс. тенге.

Суд первой инстанции не удовлетворил эти требования. Поэтому Жангельды Аубакиров подал апелляцию.

Коллегия Актюбинского областного суда удовлетворила его требования частично и постановила взыскать с Министерства финансов 12 млн 404 тыс. тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее чиновник уже взыскал с государства 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда от незаконного уголовного преследования.

Напомним, заместителя акима Актобе обвиняли в причастности к хищению бюджетных средств в сумме 80 млн тенге, выделенных на украшение города к Новому году.

Вместе с ним на скамье подсудимых были чиновник из ЖКХ и трое сотрудников ТОО. Сначала их приговорили к реальным срокам лишения свободы, позже статьи переквалифицировали и изменили наказание на ограничение свободы. Затем все пятеро были оправданы.

Один из фигурантов дела Нурлан Досов, работавший исполняющим обязанности руководителя ЖКХ, просил за незаконное уголовное преследование 100 млн тенге, однако суд удовлетворил его иск частично и взыскал с государства за моральный вред 5 млн тенге.

Согласно ст.394 УПК РК оправдательным приговором суд признает и провозглашает невиновность подсудимого в совершении уголовного правонарушения по обвинению, по которому он был привлечен к уголовной ответственности и предан суду.

Оправдательный приговор постановляется, если:

1) отсутствует событие уголовного правонарушения;

2) в деянии подсудимого нет состава уголовного правонарушения;

3) не доказано участие подсудимого в совершении уголовного правонарушения.

Оправдание по любому из перечисленных оснований означает признание судом невиновности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию.

Как отмечается в Нормативном постановлении Верховного суда РК "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда", независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012490-zamakima-aktobe-zhangeldy-aubakirov-vzyskal-s-gosudarstva-esche-12-mln-tenge/