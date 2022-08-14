В Актобе оправдали замакима по делу о Lexus и новогодних украшениях

Жангельды Аубакиров. Фото: lada.kz

Экс-заместитель акима Актобе и еще четверо обвиняемых доказали в суде, что не присваивали бюджетные деньги, выделенные на новогоднее убранство города. Апелляционная инстанция Актюбинского областного суда оправдала пятерых обвиняемых и оставила за ними право на возмещение ущерба от незаконного уголовного преследования, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Громкое дело о хищении бюджетных средств рассмотрели в апелляционной инстанции Актюбинского областного суда.

Бывших заместителя акима Актобе Жангельды Аубакирова и исполняющего обязанности руководителя отдела ЖКХ Нурлана Досова, а также троих сотрудников товарищества судебная коллегия признала невиновными по делу о хищении 90 миллионов бюджетных тенге, которые были выделены на новогодние украшения.

Суд установил, что обвинение не предоставило доказательств их вины, а город действительно был украшен.

Этот факт в суде подтвердил бывший аким города Мавр Абдуллин. Он заявил, что был в курсе всех событий, связанных с украшением города - с кем заключали договор, откуда и куда были потрачены бюджетные средства.

Больше двух лет потребовалось Аубакирову и его соседям по скамье подсудимых, чтобы доказать, что они не преступники.

За оправданными признали право на реабилитацию и возмещение морального вреда.

Напомним, экс-заместителя акима Актобе Аубакирова арестовали весной 2020 года. По версии следствия, на новогоднее убранство города из резерва выделили 100 миллионов тенге. Договор закупки способом из одного источника заключили с компаний, якобы подконтрольной Аубакирову.

Но как утверждало обвинение, на самом деле областной центр украсили на деньги спонсоров, а выделенные бюджетные миллионы похитили замакима и его подельники. И даже на часть этих денег купили Аубакирову новый автомобиль Lexus и кожаное кресло в его кабинет. Все пятеро свою вину не признавали. Аубакиров утверждал, что не давал указаний заключать договор с товариществом, кожаное кресло в его кабинет поставили временно, а элитный автомобиль он не покупал.

В июне 2021 года суд первой инстанции приговорил Аубакирова и Досова к 7 годам лишения свободы, первого осудили по статье превышение должностных полномочий, второго - за подстрекательство. Также получили сроки и три их подельника за пособничество.

Дело дошло до Верховного суда. И тут неожиданный поворот. В Верховном суде рассмотрели дело и отменили приговор первой инстанции, постановление апелляционной коллегии. Верховный суд отправил уголовное дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983064-v-aktobe-opravdali-zamakima-po-delu-o-lexus-i-novogodnih-ukrasheniyah/