Оправданный чиновник из Актобе взыскал с государства 5 млн тенге

Нурлан Досов. Фото: с сайта diapazon.kz

В Актобе оправданный чиновник просил за незаконное уголовное преследование 100 млн тенге, однако суд удовлетворил его иск частично и взыскал с государства 5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Нурлан Досов работал в Актобе исполняющим обязанности руководителя ЖКХ. По версии следствия, он вместе с заместителем акима города и еще тремя сотрудниками местного предприятия могли быть причастными к хищению 90 млн тенге, которые выделили на украшение Актобе к Новому году.

Летом 2021 года суд приговорил чиновника к 7 годам лишения свободы. Сроки в колонии получили и остальные фигуранты уголовного дела.

Позже апелляционная инстанция переквалифицировала статью и изменила наказание всем с лишения на ограничение свободы.

Затем Верховный суд отменил приговор первой инстанции и постановление областного суда, отправив дело на новое рассмотрение.

В итоге судебная коллегия Актюбинского областного суда вынесла оправдательный приговор.

Нурлан Досов предъявил иск к Министерству финансов и потребовал компенсацию за моральный вред в размере 100 млн тенге.

Он отметил, что из-за незаконного уголовного преследования некоторое время содержался под стражей, потом был под ограничением свободы, о нем писали негативные материалы, что повлияло на его здоровье, о его уголовном деле узнали друзья и родственники.

Суд удовлетворил его требования частично. Министерство финансов обязали выплатить Нурлану Досову 5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997439-opravdannyy-chinovnik-iz-aktobe-vzyskal-s-gosudarstva-5-mln-tenge/