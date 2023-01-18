Оправданный заместитель акима Актобе потребовал от государства 100 млн тенге

Жангельды Аубакиров. Фото: gov.kz

Оправданному заместителю акима Актобе Жангельды Аубакирову государство выплатит 5 миллионов тенге. Именно в такую сумму суд оценил моральный вред для чиновника, осужденного за преступление, которого он не совершал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров подал иск на Министерство финансов и потребовал 100 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, полученного от незаконного осуждения.

Он отметил, что во время следствия был под стражей и домашним арестом, а после того, как его незаконно приговорили к 7 годам лишения свободы, был помещен в следственный изолятор.

О нем писали СМИ, в результате чего про его дело узнали родственники, друзья и вся страна. Это негативно повлияло на его состояние, он испытывал стыд и унижение.

Прокурор в суде полагал, что иск можно удовлетворить частично и взыскать с Министерства финансов 2 млн тенге в пользу Жангельды Аубакирова.

В итоге суд обязал государство выплатить чиновнику 5 млн тенге за моральный вред и 500 тысяч тенге за представительские расходы.

Напомним, в 2020 году на Жангельды Аубакирова завели уголовное дело. Помимо него фигурантами стали исполняющий обязанности руководителя ЖКХ Нурлан Досов и трое сотрудников актюбинского товарищества.

По версии следствия, из бюджета выделили 90 млн тенге на украшение города к Новому году, но деньги похитили.

Суд первой инстанции приговорил чиновников к 7 годам лишения свободы. Позже статью переквалифицировали, наказание изменили на ограничение свободы.

Уголовное дело дошло до Верховного суда и вернулось в апелляционную инстанцию областного суда. В результате коллегия по уголовным делам оправдала всех пятерых осужденных.

В ноябре прошлого года Жангельды Аубакиров через суд восстановился в должности и взыскал с акима Актобе 500 тысяч тенге компенсации за моральный вред, полученный от незаконного увольнения.

Нурлан Досов тоже просил за незаконное уголовное преследование 100 млн тенге, однако суд удовлетворил его иск частично и взыскал с государства 5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005832-opravdannyy-zamestitel-akima-aktobe-potreboval-ot-gosudarstva-100-mln-tenge/