Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Комитет гражданской авиации РК сообщил, что с 26 марта возобновится регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК, совместно с туркменской стороной, проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном", – говорится в сообщении.

Так, авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Рейсы будут выполняться по маршруту "Алматы – Ашхабад" с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737".

Возобновление авиасообщение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Несколько дней назад стало известно, что Казахстан планирует увеличить количество рейсов в Узбекистан – авиаперевозчики планируют запустить прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару.

Также в конце января сообщалось, что казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит прямые рейсы из Астаны в Пекин.

При этом, хотя авиасообщение между Казахстаном и Китаем было возобновлено в июле прошлого года, летать казахстанцы могли лишь из Алматы в два города – Урумчи и Чэнду.

В целом в начале 2023 года авиационные власти страны сообщали, что на сегодняшний день полностью восстановлены внутренние перевозки, их объемы вернулись на допандемийный уровень (57 маршрутов и 687 рейсов в неделю). Также возобновлены международные рейсы в 30 стран.

В этом году ведомство планирует открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе.

Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012371-kazahstan-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-s-turkmenistanom/