Казахстан запустит регулярные авиарейсы в еще два города Китая

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Казахстан и Китай возобновляют регулярное пассажирское авиасообщение - с 1 июля казахстанцы смогут летать в два города КНР, сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

КГА совместно с посольством КНР в Казахстане проработало вопрос возобновления регулярного пассажирского авиасообщения между Казахстаном и Китаем.

Так, впервые с 2020 года казахстанская авиакомпания Air Astana начнет выполнять регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Чэнду. С 1 июля рейсы буду выполняться с частотой 1 рейс в неделю по пятницам, а с 7 июля будет добавлен еще один дополнительный рейс. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО.

В свою очередь, со стороны КНР китайская авиакомпания China Southern Airlines с 1 июля планирует возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы – Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.

"Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию планируемого к введению 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - добавили в КГА.

Отмечается, что рейсы буду выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Билеты уже доступны казахстанцам на официальный сайтах авиаперевозчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975907-kazahstan-zapustit-regulyarnye-aviareysy-v-esche-dva-goroda-kitaya/