Казахстан возобновил авиасообщение с Китаем

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С 1 июня между Казахстаном и Китаем восстановлено авиасообщение. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи со своим коллегой из соседней страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр иностранных дел Китая Ван И находится в Казахстане с официальным визитом, который проходит в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Стороны обсудили сегодняшнее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Казахстаном и Китаем.

Главой внешнеполитического ведомства Казахстана было отмечено возобновление регулярного авиасообщения между РК и КНР.

"Действительно, пандемия COVID-19 оказала свое негативное влияние на мировом уровне. В настоящее время мы побеждаем эту пандемию благодаря взаимному партнерству и поддержке. Ярким доказательством тому служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня 2022 года", – заявил Тлеуберди.

В МИДе уточнили, что рейсы выполняются компаниями Air Astana и China Southern Airlines. Подчеркивается, что пока частота рейсов не превысит двух в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972977-kazahstan-vozobnovil-aviasoobschenie-s-kitaem/