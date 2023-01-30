Air Astana возобновит прямые рейсы из Астаны в Пекин

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновляет прямые рейсы между Астаной и Пекином, которые были приостановлены в 2020 году из-за пандемии, передает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

Возобновить перелеты планируется с 25 марта. Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Перевозить пассажиров будут на воздушных судах типа А-321 LR.

При этом с 13 февраля планируется увеличить число авиарейсов между Алматы и Пекином. Сейчас самолеты между китайской столицей и казахстанским мегаполисом летают всего раз в неделю - в понедельник. С середины февраля рейсы будут выполнять пять раз в неделю - в понедельник, вторник, четверг, пятница и воскресенье.

В период весенне-летней навигации планируется увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.

"Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", – подчеркнули в КГА.

Отметим, прямые рейсы между Астаной и Пекином были прерваны еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом авиасообщение между Казахстаном и Китаем было возобновлено лишь в июле прошлого года, но летать казахстанцы могли лишь из Алматы в два города - Урумчи и Чэнду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007277-air-astana-vozobnovit-pryamye-reysy-iz-astany-v-pekin/