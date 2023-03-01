Алматинцев хотят предупреждать о землетрясениях с помощью мобильного приложения
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Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК рассказал, какая работа ведется по оповещению населения об угрозах природного и техногенного характера, передает корреспондент NUR.KZ.
Бауыржан Сыздыков сообщил, что МЧС активно использует в своей работе мобильные приложения, одним из которых является Darmen.
"Приложение включает в себя бесплатный сервис оповещения населения, который позволяет оперативно получать уведомления такие, как: о закрытии и открытии трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях. У МЧС имеются дальнейшие планы по расширению возможностей Darmen", – сказал спикер.
В справочной информации к брифингу сказано, что совместно с акиматом Алматы приложение планируют подключить к системам раннего оповещения о землетрясении и мониторинга состояния моренных озер (это водоем, образованный при движении ледника, – прим. ред.) и схода селей.
"В случае появления масштабных угроз в Darmen напрямую с датчиков, установленных вокруг Алматы, будут оперативно идти уведомления для населения", – заверил спикер.
В этой связи он рекомендовал казахстанцам загрузить мобильное приложение Darmen в свои смартфоны и своих близких.
Следует отметить, что в приложение Darmen интегрировано приложение "Гражданская оборона". В итоге вкладка позволяет ознакомиться с правилами безопасного поведения, организации и ведения гражданской обороны в виде понятных памяток и инструкций.
Добавим, что вопрос сейсмобезопасности стал актуальным для казахстанцев после разрушительных землетрясений в Турции, которые стали причиной гибели десятков тысяч людей.
После в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.
Тем временем вопрос сейсмической безопасности вызвал интерес и у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями столкнется мегаполис в случае сильного землетрясения. Он напомнил, что в истории южной столицы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Однако, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.
В середине февраля вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли алматинцам беспокоиться по поводу сейсмобезопасности города.
Между тем вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы в случае сильного землетрясения. Он также назвал самые опасные районы города, если произойдут подземные толчки и колебания земной поверхности.
Напомним, что 27 февраля в 279 километрах от города Алматы произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,9. В южной столице их сила ощущалась в районе 2 баллов.
Департамент по ЧС города Алматы на своем официальном сайте напоминает о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы находитесь на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома, толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011323-almatintsev-hotyat-preduprezhdat-o-zemletryaseniyah-s-pomoschyu-mobilnogo-prilozheniya/