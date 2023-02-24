"Скрывали слезы, несмотря на горе": казахстанские медики рассказали о работе на завалах в Турции

Сотрудники Центра медицины катастроф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди сотрудников МЧС Казахстана, кто отправился в Турцию помогать местным спасателям, есть и работники Центра медицины катастроф. Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим и даже турецким сотрудникам ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Из Казахстана в Турцию отправились 10 человек из Центра медицины катастроф, половина из них - из Алматы.

"Приказ от МЧС подготовить сводную медицинскую группу мы получили 6 февраля. Определили количество людей, подготовили документы и имущество - медицинскую аппаратуру, лекарственные средства.

7 числа мы вылетели в Турцию и прибыли в Газиантеп. Там мы развернули на базе пневмокаркасных модульных палаток медпункты и пункты обогрева", - рассказывает руководитель филиала ЦМК МЧС РК по Алматы Жазылбай Козыбахов.

В первые дни в медпункт, говорит он, обратились более 100 человек - это и местные жители, и спасатели. 85 человек из них - граждане Турции, 14 из которых - дети. Травмы были легкие, отмечает Жазылбай Козыбахов.

Жазылбай Козыбахов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Местное здравоохранение тоже работало, инфраструктура города была сохранена. Но все жители жители находились на улице, первое время там были родственники пострадавших, сами пострадавшие, которые ожидали, когда будут проводиться работы, будут вызволять пострадавших и выносить тела из под завалов.

Первые дни все держались на фоне стресса, потому обращения были минимальные, потом пошло переутомление, острые стрессовые реакции, респираторные заболевания, люди начали обращаться", - делится медик.

Работать приходилось круглосуточно, в три смены. Обращались и спасатели - с царапинами, ссадинами и микротравмами. А турецким спасателям понадобилась более серьезная помощь - однажды ночью в их палатке, которая находилась по соседству с казахстанской, случился пожар из-за использования электрообогревателя.

Трое человек пострадали, получив ожоги и отравление угарным газом. "Скорой" на тот момент не было, а потому помощь оказали казахстанские медики - им пришлось использовать подачу кислорода с мобильного аппарата ИВЛ, который они взяли с собой.

Пострадавшим, кого удалось вызволить из-под завалов, первую помощь оказывать не пришлось - их сразу забирали на скорой помощи местные врачи.

Сотрудники Центра медицины катастроф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы дублировали друг друга - как только спасатели выносят человека, "скорую" приближают максимально к участку, образуют закрытый коридор, и по нему забирают на "скорой" людей. Кроме того, наш палаточный модуль использовался как пункт обогрева. Перепады температуры воздуха были от -7 до +7 градусов", - говорит Жазылбай Козыбахов.

Он отмечает, что люди грелись около костров, жгли дрова, многие заходили греться в палатку. Тут же ночевали пострадавшие и их родственники. Потом уже местные службы начали работать, поставили палаточный городок, организовали питание.

"Удивляло то, что местные жители, несмотря на случившееся горе, старались не показывать свои слезы и переживания, и даже пытались помочь нам. Они приносили питание и питье, говоря "вы только работайте", - вспоминает руководитель филиала.

Общение, вспоминает медик, происходило благодаря студентам из Казахстана и стран СНГ, которые выступали переводчиками, и даже с помощью Ok, Google.

Вадим Пак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один сотрудник ЦМК Вадим Пак уже 10 лет работает в МЧС. Шесть из них он проработал спасателем в РОСО, а сейчас трудится заместителем руководителя отдела оказания экстренной медицинской помощи филиала ЦМК МЧС РК по Алматы. В числе других медиков он тоже отправился в тот день в Турецкую Республику.

Он вспоминает, что пострадавшие, кого казахстанские спасатели извлекли из-под завалов, не получили серьезных травм - они оставались в небольших нишах, но не были прижаты и не замерзли, так как в завалах было достаточно тепло, несмотря на минусовую температуру на улице по ночам.

Кроме того, пострадал турецкий спасатель - у него случился перелом двух пальцев на руке, но сразу после того, как наши медики наложили шину, он вернулся к работе.

Сотрудники Центра медицины катастроф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оказывать медицинскую помощь пришлось и собаке, правда, этим занимались сотрудники на другом участке - тогда собака Джейкоб казахстанского спасателя поранила лапу на завалах.

"Больше всего трогает человеческое горе, когда смотришь на людей, которые в один момент потеряли близких, и кров, и все имущество", - отмечает доктор.

Вадим Пак напомнил о необходимости иметь тревожный чемоданчик, в котором обязательно должны быть теплые вещи, вода, снеки, документы или их копии, фонарик и свисток, чтобы подать вовремя сигнал о своем местонахождении.

К слову, после 12 дней, проведенных в работе в режиме нон-стоп в Турции, медики ЦМК даже не успели отдохнуть - сразу после прибытия они занимаются подготовкой техники, палаток, медикаментов и прочего для дальнейшей работы.

Ранее мы рассказывали, как работали казахстанские спасатели, помогая отыскивать пострадавших людей под завалами в Турции.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений магнитудой до 7,6. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, где проживает порядка 13,5 млн человек, а также в Сирии и Ливане.

В результате произошедшего, согласно последним данным, в Турции и Сирии погибло больше 50 тысяч человек. Кроме того, в результате ЧП в Турции погибли три казахстанца.

Предварительно, ущерб экономике Турции от землетрясений оценили в 84 млрд долларов.

К слову, Казахстан выделил Турции в качестве помощи 1 млн долларов и 55 тонн гуманитарной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010713-skryvali-slezy-nesmotrya-na-gore-kazahstanskie-mediki-rasskazali-o-rabote-na-zavalah-v-turtsii/