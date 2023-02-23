Военным летчикам, педагогам и врачам повысят зарплаты в Казахстане

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената рассказал, кому из военных собираются повысить зарплаты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов признал, что вопросы повышения денежного содержания военнослужащих – больная тема.

"На сегодня правительством поддержаны следующие инициативы: увеличено денежное содержание летчиков военно-воздушных сил. В этом году решается вопрос по увеличению денежного содержания преподавательского состава (военных высших учебных заведений – прим. ред.) до уровня гражданских вузов.

Но и следующая категория военнослужащих – это военные медики. Повышение денежного содержание также рассматривается и поддержано правительством до уровня медработников гражданского сектора", – отметил спикер.

Между тем, он не сказал, как повышение будет выглядеть в денежном выражении, ссылаясь на то, что его размер будет зависеть от воинского звания, должности, налета, классности.

"Это зависит от различных показателей. Повышение будет более чем на 30%", – резюмировал спикер.

Напомним, в мае 2022 года в Минобороны рассказали об изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих страны.

"В этом году (в 2022 году – прим. ред.) в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", – пояснял тогда глава Центра пенсионного обеспечения Минобороны Кайыржан Бимолдин.

Зарплаты в Казахстане

В декабре 2022 года глава МЧС Юрий Ильин заявил, что казахстанским спасателям будут начисляться надбавки за сложности, возникшие при ликвидации ЧС.

Также мы писали, что в 2022 году средняя зарплата среди наемных работников в Казахстане составляла более 250 тысяч тенге.

В январе 2023 года стало известно, с нового года Казахстане вырос размер минимальной заработной платы. Также повысили оклады казахстанцев, занятых в социальной сфере.

Наряду с этим в Минтруда сообщили о росте уровня бедности среди казахстанцев.

В начале февраля мы писали, что средняя зарплата в стране достигла почти 340 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010562-voennym-letchikam-pedagogam-i-vracham-povysyat-zarplaty-v-kazahstane/