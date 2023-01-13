О росте уровня бедности среди казахстанцев сообщили в Минтруда

Пустые карманы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства труда и соцзащиты населения на брифинге СЦК сообщила, что в Казахстане из-за высокой инфляции вырос процент бедного населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что, по данным Нацбанка, в декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%, а продуктовая инфляция – более 24%. В связи с этим они поинтересовались, увеличилось ли в стране количество бедных.

"Число малообеспеченных людей в стране увеличилось. Если в прошлом году число бедных составляло 4,9%, то в этом году этот показатель достиг 5,1%", – сообщила в ответ Тамара Дуйсенова.

Тем не менее актуальные данные в ведомстве получат после 15 января.

"Высокая инфляция отнимает у граждан большую часть доходов. Многие средства граждане тратят на приобретение продуктов. Например, если говорить о 150 тысячах тенге, то сейчас 60-70% этих денег идет на продукты питания. Таким образом, средства, оставшиеся для дальнейшего развития семьи, уменьшились. Конечно, эта ситуация влияет на бюджет каждой семьи", – заявила министр.

По информации с официального сайта Нацбанка РК, инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги.

На инфляцию оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов, в том числе уровень деловой активности, разрыв выпуска (разница между фактическим ВВП и его потенциальным уровнем), производительность труда, денежные доходы населения, уровень занятости, степень конкуренции на рынках, обеспеченность товарами и услугами, инфляционные ожидания населения, цены на мировых товарных рынках и другие факторы.

При этом, как сообщили представители Бюро нацстатистики, инфляция в Казахстане на декабрь 2022 в годовом исчислении составила 20,3%.

Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

При этом, по прогнозам Минфина, в 2023 году инфляция в Казахстане может снизиться до уровня 7,5-9,5%.

Также напомним, что сегодня Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005311-o-roste-urovnya-bednosti-sredi-kazahstantsev-soobschili-v-mintruda/