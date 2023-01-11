Зарплаты соцработников подняли в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане вырос размер минимальной заработной платы. Также повысили оклады казахстанцев, занятых в социальной сфере. Насколько в 2023 году увеличились зарплаты соцработников, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Учитель – не единственная профессия в Казахстане, у которой ежегодно повышают зарплаты. Как сообщили в Минтруда, поэтапное повышение заработной платы касается и других работников из социальной сферы. С 1 января 2023 года зарплаты 38 тыс. работников сферы социального обеспечения были увеличены на 25%.

Рост зарплат коснулся как руководителей, так и основного персонала, осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях (МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости.

Как напомнили в ведомстве, это не первое повышение. С 1 января 2021 года размеры зарплат соцработников были увеличены на 50%, а в 2022 году – на 25%.

Также в 2021 году было произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада.

Отметим, что из-за повышения минимальной заработной платы до 70 тыс. тенге в новом году еще порядка 1,8 млн казахстанцам должны были увеличить оклады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004939-zarplaty-sotsrabotnikov-podnyali-v-kazahstane/