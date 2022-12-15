Казахстанским спасателям могут начать доплачивать за ликвидацию сложных ЧС

Пожарные. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МЧС Юрий Ильин в кулуарах сената заявил, что спасателям в Казахстане будут начисляться надбавки за сложности, возникшие при ликвидации ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин сообщил, что его министерство получило финансовую поддержку, благодаря чему зарплаты спасателей будут увеличены с 1 января 2023 года.

"Мы получили поддержку по поручению главы государства. Мы проработали с нашими коллегами – Министерствами экономики и финансов, направили письмо за подписью на имя премьер-министра, и как раз там мы предусматриваем дополнительные надбавки за особые сложности работы при ликвидации ЧС.

Поэтому, если такие работы (повышенной сложности – прим. ред.) будут проводиться как на территории Казахстана, им (спасателям – прим. ред.) будет оплачиваться, так и за его пределами", – заявил министр.

По его словам, сумма формируется в процентном соотношении от должностных окладов.

"Мы сейчас заявку подали на 20% от должностных окладов. Если мы поднимем должностной оклад выше, то это за каждый день работы будет в среднем в пределах 30 тыс. тенге. Это за особо сложные работы", – резюмировал глава МЧС.

Напомним, что ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что рядовым сотрудникам противопожарной службы не разрешат выходить на вторую работу. Об этом главу правительства спрашивали депутаты мажилиса.

В ответ на депутатский запрос Смаилов подчеркнул, что пожарным необходим качественный отдых.

При этом сообщалось, что со следующего года пожарные в Казахстане получат прибавку к зарплате от 10% до 70%.

"Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% – это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% – это для руководящего состава, то есть это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС", – отмечал министр Ильин.

Добавим, что сейчас, по словам зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрия Титова казахстанский пожарный в первый год работы получает зарплату порядка 115 тыс. тенге, а с максимальной выслугой, 20 лет, она составляет уже чуть более 200 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001729-kazahstanskim-spasatelyam-mogut-nachat-doplachivat-za-likvidatsiyu-slozhnyh-chs/