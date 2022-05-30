Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане

Иллюстративное фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

Глава Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин в ходе онлайн-брифинга рассказал об изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Бимолдина, главное изменение – переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Раньше выплата пенсий осуществлялась за счет накопительной системы.

Говоря о повышении пенсионного возраста, Бимолдин отметил, что это напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе.

"В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", – пояснил глава Центра пенсионного обеспечения Минобороны.

Спикер также объяснил, как именно военнослужащим повысят пенсии.

"Размеры пенсии напрямую зависят от выслуги лет военнослужащего. К примеру, если 25 лет прослужил военнослужащий, то ему устанавливается размер пенсии 50% – это минимальный, максимальный размер – 65% в зависимости от прослуженного периода.

К примеру, если 25 лет – это 50%, за каждый год службы сверх 25 лет назначается еще по 2% к пенсии. Если военнослужащий прослужил 30 лет, то ему назначается 60%", – отметил Бимолдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971598-pensionnyy-vozrast-podnimut-voennosluzhaschim-v-kazahstane/