На сколько выросли зарплаты казахстанцев в уходящем году

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году средняя зарплата среди наемных работников Казахстана составляла более 250 тысяч тенге. В прошлом году она в основном не дотягивала до этой суммы. Сколько в среднем зарабатывают казахстанцы и как выросли их доходы, читайте в материале NUR.KZ.

Показатель среднемесячной номинальной заработной платы дает общее представление о доходах официально работающих казахстанцев. При его расчете также учитываются различные доплаты, надбавки и премии до удержания налогов и других обязательных платежей.

Также стоит учитывать, что средняя зарплата определяется с учетом окладов как высококвалифицированных специалистов с достаточно большими доходами, так и работников, чья зарплата приближена к минимальной.

Поэтому к конкретному человеку или группе людей показатель средней зарплаты “примерять” не стоит.

Средняя зарплата в третьем квартале 2022 года

Согласно актуальным данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата среди наемных работников Казахстана в третьем квартале 2022 года составила 299 782 тенге.

Сразу отметим, что для этого периода пока доступна только статистика без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года рост составил 23% (243 667 тенге - в прошлом году), но в реальном выражении, то есть с учетом инфляции - 5,8%.

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Атырауской области - 526 848 тенге, а самая низкая - в Жетысуской области (214 364 тенге).

А если смотреть по видам экономической деятельности, то в лидерах горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - в этой сфере средняя зарплата составляет 649 251 тенге.

Самая низкая зарплата в сфере водоснабжения, а также сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 187 614 тенге.

Средняя зарплата во втором квартале 2022 года

Отметим, что во втором квартале текущего года средняя зарплата без учета работников малых предприятий была немного больше - 312 011 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 24% (с 251 545 тенге). С учетом инфляции рост составил 8,9%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За этот период на данный момент также известна среднемесячная зарплата среди всех наемных работников страны, включая занятых на малых предприятиях. Она составила 287 120 тенге.

Данный показатель в номинальном выражении за год увеличился на 22,9% (с 233 532 тенге), а в реальном - на 7,9%.

Средняя зарплата в первом квартале 2022 года

В первые три месяца уходящего года среднемесячная номинальная заработная плата без учета малых предприятий составила 285 433 тенге. За год она выросла на 23,7% (с 230 829 тенге), в реальном выражении - на 12,7%.

С учетом малых предприятий средняя зарплата была равна 263 905 тенге. Номинальный годовой рост - 21,8% (216 630 тенге было годом ранее), а с учетом инфляции - 10,9%.

Медианная и модальная зарплаты

Напомним, что ежегодно в Бюро национальной статистики также определяют модальную и медианную зарплаты. В расчет входят доходы казахстанских работников, полностью отработавших апрель соответствующего года, также без учета малых предприятий.

В частности, медианная зарплата - это номинальный оклад “среднего” казахстанца, находящегося в ряду наемных работников, выстроенных по размеру заработной платы.

В 2022 году этот показатель составил 204 149 тенге. За год он вырос на 23,1% (в 2011 году медианная зарплата была равна 165 816 тенге).

В свою очередь модальная - это наиболее часто встречающаяся зарплата. Она в 2022 году составила 68 565 тенге. Это на 18,4% больше, чем было в 2021 году (57 923 тенге).

Таким образом средний рост зарплат казахстанцев составил чуть более 20%. А с учетом инфляции, которая в ноябре текущего года была равна 19,6%, это увеличение доходов практически не ощущается.

Еще раз отметим, что вышеописанные размеры заработных плат указываются до уплаты налогов и других обязательных платежей. После их удержания получаемые “на руки” суммы уменьшаются еще больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003102-na-skolko-vyrosli-zarplaty-kazahstantsev-v-uhodyaschem-godu/