Сколько иностранных авто уже легализовали в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане с 23 января легализовано свыше 32 тыс. иностранных автомобилей, об этом Министерство внутренних дел РК сообщает в своем официальном новостном Telegram-канале.

По данным ведомства, машины почти 74 тыс. казахстанцев прошли проверку и получили одобрение заявки.

"На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены. Легализовано 32 002 автомобиля", – говорится в сообщении.

Легализация иностранных авто в Казахстане

23 января в стране стартовала легализация иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля текущего года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по "льготным правилам", то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Между тем легализовать иностранную машину на новых условиях не получится, если транспорт был ввезен в страну после 1 сентября 2022 года, состоит на криминальном учете, не снят с прежней регистрации в другом государстве, был ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и не прошел таможенную очистку.

На прошлой неделе глава МВД Марат Ахметжанов встретился с президентом Казахстана и рассказал ему, как проходит легализация иностранных авто.

Также стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Еще казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных из Кыргызстана.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009835-skolko-inostrannyh-avto-uzhe-legalizovali-v-kazahstane/