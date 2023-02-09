Глава МВД доложил Токаеву о ходе работ по легализации иностранных авто

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в январе текущего года, передает официальный сайт президента РК.

Сообщается, что, согласно представленным данным, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

По итогам встречи глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.

Напомним, 23 января, в Казахстане стартовала программа по легализации автомобилей, которые были зарегистрированы в других государствах. Она продлится до 1 июля 2023 года. До этого времени владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их по "льготным" правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

В МВД сообщили, что по итогам второй недели программы уже 36 тысячам казахстанцев была одобрена легализация их автомобилей. Около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008759-glava-mvd-dolozhil-tokaevu-o-hode-rabot-po-legalizatsii-inostrannogo-avto/